Golf With Your Friends 2 avduket på nytt under ID@Xbox-showcase

Som en del av ID@Xbox-showcase dukket utvikleren Radical Forge og utgiveren Team17 opp for å avsløre Golf With Your Friends 2 på nytt, alt etter at spillet først ble vist til verden i desember 2024.

Denne re-avsløringen kom med en ny trailer for spillet som presenterte glimt av mange av de nye banene og miljøene som vil bli tilbudt, med seks unike alternativer som ble lovet ved lanseringen. Utover dette vil det være nye spillmekanikker og systemer, inkludert tyngdekraftsforskyvninger og traverseringsvridninger, alt på toppen av nye tilpasningselementer og kosmetikk.

Radical Forge ønsker også at fellesskapet skal gjøre Golf With Your Friends 2 til sitt eget, ved å tilby et banedesignsystem og Enhanced Level Editor 2.0, som gir nye verktøy, bedre presisjon og flere tilpasningsmuligheter.

Vi er også informert om at spillet vil ha et progresjonselement som vil belønne kosmetikk gjennom spilling i det som sikkert høres ut som et kamppasslignende system, ettersom det blir referert til som en "progresjonssti" og et "gratis å låse opp belønningssystem".

Du kan se den nye traileren for Golf With Your Friends 2 nedenfor, i forkant av at spillet lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 i løpet av høsten.