Golf With Your Friends 2 lanseres i 2025

I 2021 kjøpte Team17 rettighetene til Golf With Your Friends, skapt av indie-studioet Radical Forge. Nå har de i fellesskap kunngjort en oppfølger som vil bli utgitt en gang neste år. Det blir nye spillmekanikker, vær og flerspiller på nett på tvers av plattformer. Golf With Your Friends 2 vil bli utgitt for PC, Xbox, PlayStation og Nintendo Switch.

