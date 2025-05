Gollum vender tilbake: Ny Ringenes Herre-film lanseres i desember 2027

HQ

For alle dere som tørster etter flere eventyr i J.R.R. Tolkiens fantastiske verden, fortvil ikke. Om omtrent to og et halvt år er det på tide å nok en gang bli fortryllet av Midgard i The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, ifølge Variety. Andy Serkis er (selvfølgelig) tilbake som Gollum, men denne gangen sitter han også i regissørstolen, med Peter Jackson, Fran Walsh og Philippa Boyens som produsenter.

Filmen vil være en frittstående historie som utspiller seg et sted mellom Bilbos bursdagsfest og hendelsene i Moria, med fokus på Gollum, som filmens tittel antyder. Innspillingen skal etter planen finne sted på New Zealand neste år, og hvis alt går etter planen, vil både Ian McKellen og Viggo Mortensen gjenta sine respektive roller. Selv om ingenting er 100% bestemt ennå.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Filmen har premiere 17. desember 2027, og forhåpentligvis blir den veldig bra. Vi krysser fingrene.

Gleder du deg til The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?