Gone Home-skaper trekker seg tilbake etter fæle anklager

Gone Home kommer til Switch neste uke den 16 august 2018 klokken 09:04 NYHET. Skrevet av Odd Karsten Svartaas Gone Home er et utmerket utforsknings-spill lagd av The Fullbright Company hvor du returnerer til et tomt hus og må finne ut hvor familien din har blitt av, og om du ikke...

Gone Home skal selges på disk den 1 juli 2014 klokken 10:48 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Indiespillet Gone Home fra The Fullbright Company har foreløpig kun vært tilgjengelig i digital form, men dette skal det nå bli en endring på. Dette kommer frem av en...