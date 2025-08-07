Gonzalo García forventes å bli Real Madrids nye 9'er

HQ

Gonzalo García er i "aktive samtaler" om å bli den neste "nieren" i Real Madrid, og arver nummeret etter Kylian Mbappé, som fra nå av vil bære nummer 10 i trøya, det samme som Luka Modric pleide å bære. Den hjemlige spilleren, som i utgangspunktet var ukjent for bare noen måneder siden, overrasket alle da han ble toppscorer i klubb-VM i Mbappés fravær, og var til og med med i startelleveren sammen med franskmannen da han kom tilbake.

Det sier Fabrizio Romano, etter ryktet om at den hvite klubben ikke visste hvilken spiss de skulle velge til neste år: Endrick var i teorien aktuell som spiss i år etter å ha blitt benket av Ancelotti mesteparten av tiden i fjor, men García kan ha gått forbi ham i kappløpet.

Som 21-åring ville han blitt en fast spiller for Real Madrids hovedlag, sammen med Mbappé, Vinícius og Rodrygo. Noen klubber, spesielt Getafe i Spania, prøvde å signere ham, men inntil videre blir han værende, noe som betyr at Endrick sannsynligvis kan bli lånt ut til andre klubber for å fullføre utviklingen sin.

García må i så fall få en ny kontrakt, ettersom han for tiden spiller for Real Madrid Castilla, deres B-lag, som for tiden spiller i Primera Federación (tredjedivisjon). Med 25 mål på 36 kamper ble han toppscorer i kategorien, og Castilla endte på sjetteplass i gruppe 2 i turneringen.