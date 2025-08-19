Good Boy bringer terror gjennom et hundeperspektiv

HQ

En skrekkhistorie fra en hunds perspektiv - kan det virkelig fungere? Basert på traileren til den kommende indie-skrekkfilmen Good Boy, ser svaret ut til å være et rungende ja. Filmen vakte oppsikt på årets SXSW Film & TV-festival i mars, og skilte seg ut fra mengden takket være sin helt unike synsvinkel.

Hovedrolleinnehaveren Indy ble festivalens store samtaleemne og ble hedret med den aller første "Howl of Fame"-prisen, som ble opprettet for å anerkjenne fremragende dyreprestasjoner på lerretet. Juryen roste Indys arbeid som både naturlig og skremmende, og bemerket at hans instinktive reaksjoner forvandlet familiens hjem til en arena for ren terror.

Historien følger Todd, som sammen med Indy flytter fra byen til et forlatt familiehus på landsbygda. Men idyllen viser seg raskt å være en illusjon. Den lojale hunden begynner å reagere på tilsynelatende tomme hjørner, følge usynlige spor og skimte syner av husets tidligere eiere. Snart blir det klart at Indy ikke bare kjemper for sin egen sikkerhet, men også for å redde eieren sin fra en uhyggelig kraft som prøver å dra ham med seg inn i livet etter døden.

Regissøren har beskrevet prosjektet som en direkte motpol til klassiske dyrefilmer. Dette er ikke Lassie eller Air Bud - i stedet var målet å skildre en hund så realistisk som mulig, styrt av instinkter snarere enn menneskelige tanker.