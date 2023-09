HQ

Jeg elsker gode, narrativt tunge videospill. Til tross for at jeg vanligvis foretrekker skytespill og actioneventyr, blir jeg alltid begeistret når et nytt Supermassive -spill er i horisonten, eller for indieprosjekter som ligner, som We Are OFK og Stray Gods: A Roleplaying Musical. I august 2023 var Goodbye Volcano High selvsagt øverst på listen over de mest etterlengtede spillene mine, og i motsetning til Stray Gods, som riktignok skuffet meg litt, har KO_OPs tittel gjort meg ivrig etter å se hva studioet har i vente.

Selv om jeg skal holde meg unna spoilere i denne anmeldelsen, vil jeg for klarhetens skyld dele et raskt sammendrag av hva Goodbye Volcano High handler om. I hovedsak spiller du som en ung tenåringsdinosaur ved navn Fang, som må takle stresset med å fullføre videregående skole, forsøke å bli rockestjerne med bandet sitt, og viktigst av alt, den eksistensielle trusselen som har oppstått takket være en 10 km asteroide som er på krasjkurs mot planeten (jepp, den samme som naturfaglæreren din fortalte deg om). Med alle disse motstridende problemstillingene i bakhodet, Goodbye Volcano High har du også et forhold til venner og familie, og en og annen romanse, noe som betyr at dialogalternativene du velger vil påvirke hvordan menneskene du møter behandler og oppfører seg rundt deg. Og som om ikke alt dette var nok, finnes det rytmiske seksjoner der du og bandet ditt jammer til en samling originale og fengende sanger.

På overflaten, når du fjerner den forhistoriske og mytologiske settingen, kan det virke som om det ikke er mye som skiller Goodbye Volcano High og Stray Gods, men den generelle tonen i dette spillet er bare én av mange grunner til at jeg tror KO_OP er inne på noe spesielt. Selv om dette er en historie gjennomsyret av tenåringsangst, som Riverdale hvis Archie var en antropomorf triceratops og Betty en Pterodactyl, er det også et spill som oser av sjarm og karakter. Skuespillerne er fantastisk realisert og føles virkelig unike, og dialogalternativene gir deg mange muligheter til å styre historien på den måten som passer deg, uten at det er for mange ulike alternativer som føles svart-hvitt i forhold til hverandre. Valgene du tar, er ikke radikalt forskjellige fra hverandre, men akkurat unike nok til at du kan sette ditt eget personlige preg på historien.

I tillegg kommer en generell stil som føles livlig og frisk, selv om uhyggen skrues opp et hakk etter hvert som asteroiden kommer stadig nærmere jorden. Faktisk føles det hele så genuint at den forhistoriske settingen og de antropomorfe dinosaurene bare virker som et designvalg og ikke som en identifikasjonsfaktor, slik tilfellet er i Stray Gods, der verden og historien føles underkuet av karakterene, som i seg selv virker litt flate og deprimerende.

Det unike med Goodbye Volcano High er også hvordan det forsøker å engasjere spillerne. I motsetning til en del narrativt tunge spill der det nesten føles som om du ikke trenger å ha en kontroller eller mus i hånden, må du i denne tittelen hele tiden holde fokus, ettersom valgene er tidsbestemte og det vil være flere spillseksjoner som krever betydelig innsats fra spilleren. Noen av disse er de tidligere nevnte rytmeseksjonene der du trykker på knapper i takt for å rocke med bandet ditt til virkelig gode og fengende sanger, men dette kan også inkludere andre små minispill, som å designe en bandplakat eller spille en runde Legends & Lore (et spill i stil med Dungeons & Dragons ) med vennene dine. Goodbye Volcano High er mer enn kjernefortellingen, selv om dette helt klart er det viktigste aspektet.

Jeg vil si at det finnes tilfeller der spillet gir deg dialogalternativer som egentlig ikke fører noe sted eller gir deg mulighet til å påvirke historien i særlig grad. Noen av disse er til og med i nøkkeløyeblikk, noe som oppleves som litt skuffende, ettersom historien bygger seg opp til et nøkkelpunkt og deretter nesten trekker interaktivitetstilbudet vekk under føttene på deg. Men generelt sett er fortellingspakken godt designet og lar deg forme Fang's historie på den måten som passer deg.

Kunstnerteamet bak Goodbye Volcano High skal også ha ros, for dette er en fantastisk animert tittel. De ulike karakterene føles levende og unike, og verdenen føles som om den har dybde. Hvis dette bare var en TV-serie eller en film, ville animasjonen vært en av de beste kvalitetene. Det er virkelig veldig godt gjort.

Goodbye Volcano High har definitivt overrasket meg. KO_OP har tydeligvis talent for denne typen spill, for dette er en av de bedre fortellingstunge titlene på markedet. Det har helt sikkert sine svakheter, men generelt sett er dette definitivt et spill du bør sjekke ut hvis du noen gang har lurt på hvordan det ville være å krysse antropomorfe dinosaurer med en dramaserie på Netflix.