Goodwood Festival of Speed er vertskap for en stor feiring for å markere 75 år med F1

Med tanke på all markedsføringen som er lagt ned i det, må man nok leve under en stein for ikke å vite at Formel 1 feirer sitt 75-årsjubileum i år. Det får vi høre veldig ofte, og den kommende live-action-filmen med Brad Pitt i hovedrollen er bare en del av denne storsatsingen. Men vi kan også forvente at F1 vil innta en av årets største motorsportfestivaler, ettersom Goodwood Festival of Speed vil være vertskap for en stor F1-feiring i år.

Her vil vi få se førere fra både nåtiden og fortiden kjøre en samling F1-biler opp den berømte bakkestigningen på stedet, samtidig som en rekke kjente og ikoniske navn dukker opp.

Når det gjelder hvem vi vet med sikkerhet vil være til stede, har vi blitt fortalt at Alain Prost, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Nigel Mansell, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Gerhard Berger, Mark Webber, Jacky Ickx, Ricardo Patrese, John Watson, Johnny Herbert, Haas-førerne Ollie Bearman og Esteban Ocon, Aston Martin-designer Adrian Newey, F1-representant Ross Brawn, designer Gordon Murray, Karun Chandok, Derek Bell, Emanuelle Pirro, Jamie Chadwick, David Brabham, og Arturo Merzario.

Når det gjelder bilene som vises, kan vi se frem til Williams FW14B, McLaren MP4/4, Lotus 79, Haas VF-25 og Haas VF-16.

Goodwood finner sted mellom 10. og 13. juli, og du kan se begivenhetene live på Goodwoods YouTube-kanal.