Google-ansatt arrestert for å ha brukt innsideinformasjon til å tjene 1,2 millioner dollar i veddemål

En Google-ansatt er siktet for angivelig å ha brukt bedriftsinformasjon til å plassere veddemål på spådomsplattformen Polymarket. Michele Spagnuolo, en ingeniør hos Google, er siktet for brudd på loven om innsidehandel på grunn av veddemål han plasserte på Polymarket.

Ifølge BBC har Polymarket samarbeidet tett med myndighetene i New York i forbindelse med etterforskningen. Google har også samarbeidet tett med politiet siden anklagene ble kjent. Spagnuolo har siden blitt permittert.

Det påstås at han brukte innsideinformasjonen sin til å plassere mer enn 2,7 millioner dollar i spill på Polymarket siden 2024, og tjente 1,2 millioner dollar i fortjeneste på disse spillene. De mest lukrative gevinstene for Spagnuolo kom fra å lykkes med å forutsi hvem som ville bli Googles mest søkte person i 2025.

Spagnuolo prøvde å skjule sporene sine ved å bruke flere kryptovaluta-kontoer for å plassere veddemål på Polymarket, og ved å bruke en anonym konto på plattformen. FBI klarte imidlertid å oppdage at det var han som foretok veddemålene ved å koble sammen kontoene hans ved å finne en konto han hadde åpnet med et italiensk identifikasjonskort.