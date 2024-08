Google avslører nye Pixel 9-telefoner

HQ

Google har nettopp avduket den 9. generasjonen av sin flaggskip Pixel-linje, inkludert en ny Pixel, Pixel Pro, Pixel Pro XL og Pixel Pro Fold. Alle disse telefonene har en helt ny Google Tensor G4-brikke som skal forbedre mange funksjoner.

For det første, fra bildene kan du se at designet for det meste forblir det samme, med noen små forskjeller som tilsynelatende vil gjøre at den passer bedre i hånden. Det er også en endring i kameralinjen, og ser en liten, men bemerkelsesverdig utvikling fra tidligere telefoner. Google hevder også at Pixel 9 vil være dobbelt så holdbar som Pixel 8.

Det er også et stort fokus på Googles Gemini AI i disse telefonene. Du får et år med Gemini Advanced med Pixel 9-kjøpet uansett hvilken telefon du får, og AI vil forbli installert på telefonen din for å støtte deg med daglige oppgaver og aktiviteter.

En bedre værapp, forskjellige størrelser på Pro-modellene og mer viser at Pixel 9 ser ut til å være ganske annerledes enn sine forgjengere, men det er tydelig at AI står i sentrum for å vise frem de nyeste funksjonene.

