Google avslører Pixel 10-telefoner, ny klokke og in-ears

Googles nye telefonserie heter ikke overraskende Pixel 10.

Selv om det vil komme en sammenleggbar modell senere i år, får vi foreløpig bare tre modeller: 10, 10 Pro og 10 XL.

Selv om de tilsynelatende er nesten identiske på utsiden, har de forskjellige modellene for det meste prosessorene til felles - Google Tensor G5. Det er mange mindre forskjeller mellom modellene.

10 har en 6,3" Actua OLED-skjerm, mens 10 Pro er oppgradert til Super Actua LTPO, og 10 XL er en 6,8"-versjon. Mens alle tre har 24-biters støtte og 120 Hz, har Pro-modellene litt høyere topplysstyrke og høyere PPI - og hver modell har stadig høyere oppløsning: Henholdsvis 1080 x 2424 piksler, 1280 x 2856 piksler og 1344 x 2992 piksler.

Alle modellene leveres med over 30 timers batteritid, og Google lover 100 timer på Extreme Battery Saver, og støtter Qi2-lading med PixelSnap - noe som gir full MagSafe-støtte. Pro XL støtter til og med Qi 2.2, noe som gir deg 25 watt trådløs lading.

Lagringsplass og minne varierer avhengig av modell, fra 12 GB RAM / 128 GB lagringsplass til 16 GB RAM / 1 TB lagringsplass.

Den tredoble kameramodulen ser ut til å være ekstremt imponerende. Den inkluderer en 5x optisk telefoto (10,8 MP på Pixel, 48 MP på de to Pro-modellene). Mens Wide, Ultra Wide og Telephoto er dekket, er selfie-kameraene oppgradert til 42MP på de to Pro-modellene, med den normale Pixel 10 som har en 10,5MP Dual PD med ultrawide - begge Pro-modellene har det samme. Kameramodulen har et stort antall funksjoner, inkludert en Super Res Zoom som går til 100x på Pro-modellene, portrettmoduser med høy oppløsning og en Unblur-funksjon. Videodelen støtter til og med 20x digital zoom og 10-bit HDR-opptak.

Telefonene er laget med Gorilla Glass foran og bak, aluminiumsrammer, en svært høy andel resirkulerte materialer generelt og plastfri emballasje, og kommer i fire farger.

Alle vil lanseres med Android 16, og selv om vi fortsatt venter på en komplett liste over programvarefunksjoner, kan vi forvente en omfattende AI-integrasjon.

Vi vet foreløpig veldig lite om Fold og Buds, bortsett fra at vi ser på en tidsramme på omtrent en måned før de blir offisielt introdusert.

Pixel Watch 4

Den nye kuppeldisplayet gir deg mye mer skjermplass og 3000 nits lysstyrke. Google lover også 40 timers batteritid og forbedret lading, sammen med alle de vanlige treningsfunksjonene og tilgang til Google Gemini AI. Soft- og hardware kan måle omtrent alt som for øyeblikket er fysisk mulig i en smartklokke, sammen med sikkerhetstiltak som deteksjon av pulstap og sikkerhetsfunksjoner.

En 41 mm og 45 mm versjon er tilgjengelig, og er laget med mer tanke på reparasjon enn utskifting, mens Google også lover flere oppdateringer over tid.

En satellittkommunikasjonstjeneste for nødstilfeller er også tilgjengelig, selv om det foreløpig ikke er kjent hvilke land som støttes. På toppen av dette tilbyr Watch 4-serien også Safety Check, som kan sende posisjonen din til forhåndsbestemte kontakter hvis en timer går ut eller du ikke svarer. Fall- og bilkrasjdeteksjon er også inkludert i henhold til spesifikasjonene, noe som utvider funksjonene til det vi i Gamereactor synes er en kjernefunksjonalitet i en smartklokke.

Pixel 10 Pro Fold

Googles versjon av en sammenleggbar telefon har en 6,2" ekstern Actua OLED-skjerm, med nesten de samme spesifikasjonene som de andre Pixel-telefonene. Den interne skjermen er et 8" Super Actua LTPO-panel, 2076x2152, 120Hz, med kapasitet på 1800 nits i HDR, med 300 nits minimum lysstyrke, og med full 24-biters støtte som de andre skjermene. Hele enheten veier 258 g, og når den er brettet sammen, er den 10,8 mm tykk.

Batterikapasiteten er på rundt 5000 mAh (hvert batteri kan variere i kapasitet, men med et minimum på 4910 mAh). Dette gir telefonen en forventet batterilevetid på over 30 timer, med opptil 85 timer i Extreme Battery Saver-modus. Den støtter også Pixelsnap/Qi2 med 15 W trådløs lading.

Den leveres med 16 GB RAM og 256 GB/512 GB/1 TB lagringsplass. Google Tensor G5-prosessoren er sammenkoblet med Google VPN og Titan M2-sikkerhetsbrikken.

Kameramodulen har en 48MP bred, 10.5MP ultravid med makro og 10.0MP telefoto med 5x optisk zoom.

Kroppen er laget av en stållegering og et deksel av aluminiumslegering. Moonstone og Jade er for øyeblikket de eneste to tilgjengelige fargene, og i likhet med de andre telefonene leveres den med Android 16 og 7 års oppdateringer.

Vi kan forhåpentligvis dele mer med deg snart.