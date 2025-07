Google bekrefter 20. august for Pixel 10- og wearables-arrangement

HQ

Google har bekreftet at det neste Made by Google-maskinvarearrangementet vil finne sted onsdag 20. august 2025 i New York City, med avspark kl. 1 ET (10 PT) og streaming live på YouTube. Dette markerer selskapets retur til New York etter å ha vært vertskap for fjorårets arrangement i Mountain View, California.

Søkelyset forventes å falle på den etterlengtede Pixel 10-serien, som sannsynligvis inkluderer Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, og muligens en støvtett Pixel 10 Pro Fold. Ryktene antyder at Pixel 10 kan være Googles første telefon med et oppsett med tre kameraer, mens Pro-modellene, inkludert den sammenleggbare, kan debutere forbedringer som større batterier, avansert sammenleggbar holdbarhet (muligens IP68) og den nye Tensor G5-brikken bygget på TSMCs 3 nm-prosess.

Bærbare oppdateringer vil sannsynligvis inkludere Pixel Watch 4 - ryktes å komme i 41 mm og 45 mm varianter - og en oppdatert Pixel Buds 2a... Vi forventer også dyp integrasjon med Android 16 (allerede utgitt), Material 3 Expressive UI og forbedrede programvarefunksjoner drevet av Gemini AI.

