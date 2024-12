Google bringer Squid Game til nettleseren din før sesong 2-premieren

HQ

Google har gått sammen med Netflix for å bringe spenningen i Squid Game direkte til nettleseren din, bare noen dager før seriens etterlengtede andre sesong. Ved å søke på "Squid Game" på Google kan brukerne få tilgang til en minispillversjon av den ikoniske "Rødt lys, grønt lys"-utfordringen fra seriens første sesong.

Spillet, som er tilgjengelig både på PC og mobil, består av seks virtuelle deltakere som løper mot mållinjen under oppsyn av den beryktede Young-Hee-dukken. Spillerne må bevege seg når dukken snur seg bort, og fryse når hun snur seg tilbake. Hver feil fører til at en av deltakerne forsvinner, noe som øker spenningen mens spillerne strever for å lykkes. De som kommer i mål, belønnes med en kaskade av konfetti og en digital sparegris.

Dette samarbeidet er ikke Googles eneste nikk til Squid Game-universet. Den 17. desember lanserte Netflix også Squid Game: Unleashed, en gratis flerspilleropplevelse. Begge initiativene bygger opp under forventningene til den andre sesongen, som har premiere 26. desember 2024. Fansen kan se frem til at Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) kommer tilbake og kjemper for å demontere de dødelige spillene. Netflix har også bekreftet en tredje og siste sesong i 2025.

Er du klar til å teste ferdighetene dine og gjenoppleve spenningen? Søk etter "Squid Game" på Google for å dykke ned i handlingen.

