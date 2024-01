Google er det siste selskapet som er rammet av oppsigelser.

HQ

Google er det siste store selskapet som foretar betydelige nedbemanninger. Etter ryktene om oppsigelser gjennom hele forrige uke har Googles talsperson Courtenay Mencini bekreftet overfor The Verge at selskapet har foretatt oppsigelser.

Det er uklart hvor mange som har mistet jobben, men det ble nevnt at "noen hundre" jobber ble kuttet i hver av maskinvareavdelingene for Pixel, Nest og Fitbit, noe som tyder på at rundt 1000 ansatte har blitt sagt opp.

Årsaken til oppsigelsene ser ut til å dreie seg om effektiviseringstiltak, og ut fra de siste kommentarene å dømme kan dette bare være starten på nedbemanninger hos Google, ettersom Mencini nevnte at "noen team fortsetter å gjøre denne typen organisatoriske endringer".

Selv om 1 000 oppsigelser er et stort antall, har Googles morselskap, Alphabet, over 180 000 ansatte, noe som betyr at de siste kuttene utgjør mindre enn 1 % av den totale arbeidsstyrken.