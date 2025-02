Google fjerner forbudet mot AI-våpen fra oppdaterte prinsipper

HQ

Google har gjort en betydelig endring i sine etiske retningslinjer for kunstig intelligens, og fjernet et mangeårig løfte om at selskapet ikke vil bruke kunstig intelligens til våpen- eller overvåkningsformål. Denne oppdateringen av Googles AI-prinsipper eliminerer klausuler som tidligere hindret teknologigiganten i å utvikle teknologi som kan forårsake skade eller bryte internasjonalt aksepterte menneskerettigheter.

I stedet sies det at de oppdaterte prinsippene fokuserer på ansvarlig AI-utvikling, med vekt på menneskelig tilsyn og tilpasning til folkeretten. Selv om Google hevder at endringene gjenspeiler den raske utviklingen av AI-teknologi siden prinsippene ble etablert i 2018, har tiltaket vakt bekymring blant eksperter og tidligere ansatte.

Endringen kommer i en tid der kunstig intelligens utvikler seg raskt og reiser viktige spørsmål om balansen mellom innovasjon og etisk ansvar. Noen hevder at fjerningen av disse sikkerhetstiltakene åpner døren for potensielt skadelige AI-applikasjoner, mens andre mener at det nye rammeverket ganske enkelt er et forsøk på å tilpasse seg globale bransjestandarder. Vil andre selskaper følge etter, og hvilken innvirkning kan denne endringen ha på fremtiden for kunstig intelligens?

Hva tenker du om Googles beslutning om å revidere sine AI-prinsipper?