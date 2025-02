Google går tilbake på løftet om ikke å bruke kunstig intelligens til våpen eller overvåking

HQ

Google ser ut til å ha lempet på sine selvpålagte AI-restriksjoner og fjernet løftet om ikke å bruke AI-læringen sin til våpen og overvåking.

Ifølge CNN har dette løftet forsvunnet i Googles nye etiske retningslinjer. Som en selvpålagt restriksjon er det ingenting som hindrer Google i å fjerne den, men det er sannsynlig at det vil vekke bekymring for den fremtidige bruken av AI og hvordan et av verdens største selskaper planlegger å bruke teknologien.

"Det foregår en global konkurranse om lederskap innen kunstig intelligens i et stadig mer komplekst geopolitisk landskap. Vi mener at demokratier bør lede an i utviklingen av kunstig intelligens, styrt av kjerneverdier som frihet, likhet og respekt for menneskerettighetene," sier James Manyika, senior visepresident for forskning, laboratorier, teknologi og samfunn, og Demis Hassabis, leder for Google DeepMind.

"Vi mener at selskaper, myndigheter og organisasjoner som deler disse verdiene, bør samarbeide for å skape kunstig intelligens som beskytter mennesker, fremmer global vekst og støtter nasjonal sikkerhet."

Dette er en annonse:

Det høres ut som om dette betyr at Google fjerner restriksjonene sine for bedre å støtte nasjoner som bruker kraften i AI. Vi får se om dette har noen reelle bruksområder, men det er tydelig at kunstig intelligens er kommet for å bli.