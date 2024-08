Google har avduket den nye Google TV Streamer 4K

HQ

Google har avduket sin nye strømmeenhet kalt Google TV Streamer 4K, som kan betraktes som en mer direkte utfordrer til Apple TV enn deres tidligere løsninger. Den har blant annet en ny prosessor som er 22 % raskere enn Chromecast med Google TV, den har også utvidet RAM-minnet fra 1,5 GB til 4 GB og doblet lagringsplassen fra 16 til 32 GB. Den har også en innebygd Thread -ruter, noe som betyr at den kan brukes som en hub for smarthuset ditt, hvis du har et.

Google TV Streamer 4K skiller seg noe i utseende fra deres tidligere enheter da dette ikke er en dongle som henger på baksiden av TV-en i HDMI-kontakten, dette er, som du kan se, en boks som kan plasseres på TV-møbelet, akkurat som Apple TV.

I tillegg støtter den, som forgjengeren, de fleste strømmetjenester og kan vise 4K med HDR. Takket være Googles AI skal du imidlertid få bedre anbefalinger fra de ulike strømmetjenestene enn du tidligere har fått. Cast-funksjonen vil selvfølgelig også være tilgjengelig hvis du ønsker å strømme noe fra mobilen eller nettbrettet.

Google TV Streamer 4K kommer i fargene Hazel og Porcelain og kommer i salg 24. september til en pris på 99,99 dollar.