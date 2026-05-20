Google har en ny plan for Gemini

Google har kunngjort en ny AI-plan. De introduserer en ny $ 100 AI-plan kalt Ultra, som rapportert av Android Police.

Den nye AI Ultra-planen koster $ 100 per måned, og den gir opptil 5 ganger høyere bruksgrenser enn Pro-planen. Det vil også gi deg tilgang til Gemini Spark når den lanseres senere i år. Andre fordeler som er inkludert er 20 TB lagringsplass og et YouTube Premium Individual-abonnement. Google vil også gi $ 40 i månedlige Google Cloud-kreditter, og abonnenter vil motta 10 000 Flow Credits som kan brukes på tvers av Googles AI-drevne kreative verktøy for innholdsskaping. Googles nye AI-plan er helt klart en konkurrent til ChatGPT Pro og Claude Max, som begge tilbyr planer med høye bruksgrenser for $ 100 og $ 200 per måned.

Google beholder sin $ 250 Ultra-plan, men senker prisen til $ 200 per måned. Sammenlignet med AI Pro-planen gir den 20 ganger høyere bruksgrenser.