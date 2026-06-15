Google har en slags konkurrent til Microsoft Flight Simulator 2024

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Google har lansert en ny «fly rundt i verden»-funksjon i Google Earth. Saken er at den er svært lik Microsoft Flight Simulator, men gratis, som rapportert av Tweak Town.

Microsoft Flight Simulator 2024 er en flysimulator i en klasse for seg. Microsoft har ikke sett noen konkurranse i denne nisjen fra andre store aktører i «jordkartleggingsbransjen», som Google... før nå. Google har lansert en eksperimentell flysimulatormodus for Google Earth, nærmere bestemt nettappversjonen.

Denne modusen er designet for «uformell utforsking snarere enn høykvalitets aerodynamisk trening». Google Earth er gratis å bruke, og siden det er en nettapplikasjon, er det ingenting å installere. Du kan sjekke ut Google Earth her.