Google har lansert sin nyeste smarttelefon: Her er Pixel 11

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I kveld klokka midnatt vil Google avsløre sin nye Pixel 11-smarttelefon, som som vanlig vil bli lansert i flere modeller, inkludert Pro- og XL-versjoner. Blant annet kan vi se frem til oppgraderte kameraer og en betydelig ytelsesforbedring takket være Google Tensor 6, som sies å være 50 % raskere enn forgjengeren, samt 12 gigabyte RAM som standard.

Det er grunn til å forvente bedre ytelse, og dette gjelder også kameraene, som nå har det Google kaller 30x Super Zoom, komplett med funksjoner for å redusere skjelving når man zoomer inn maksimalt, samt Pro Stable Video for videoopptak. I tillegg finnes det nå en funksjon kalt 120x Pro Zoom, som er drevet av generativ AI. Det finnes mange AI-funksjoner for bilder som er lett tilgjengelige direkte i kameraappen, men det finnes også en oppdatert Creators Suite med nye verktøy.

I tillegg til dette finnes det andre nye AI-funksjoner, som muligheten til å oversette både tekst og tale i sanntid, slik at du kan se videoer på ditt eget språk. Videre kan AI bidra til å gi kontekst til informasjon fra personer som for eksempel ønsker å bestille bord på en restaurant eller spørre om et fly går i rute.

Andre nye funksjoner inkluderer HiLight, som gir lommelykten RGB-funksjonalitet, slik at du kan få den til å lyse i valgte farger når ulike personer ringer, og mye mer. Hvis du vil se presentasjonen i kveld ved midnatt (23:00 BST 12. august/00:00 CEST 13. august), kan du gjøre det via denne lenken.