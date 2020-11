Google har Stadia-planer som strekker seg forbi 2023

Du ser på Annonser

Det har vært en mildt sagt turbulent reise for Google Stadia, som har måttet kjempe for å finne et publikum siden den mislykkede lanseringen for ett år siden. I dag fungerer tjenesten mye bedre, men tjenesten har fortsatt litt mangel på spill og mange er kritiske mot prissettingen. Mange har trodd at Google skulle ende med å legge ned tjenesten, men det ser ikke ut til å bli tilfellet med det første.

9To5Google kan nå fortelle at Google er i ferd med å hente inn flere utviklere, og i sammenheng med industrikonferansen Megamigs her om dagen, tilbød Stadia-spillsjefen Julien Cuny en "spesiell bonus" til utviklere som var villige til å la Google publisere deres titler fra 2023 og fremover. De virker å være ekstra gira på rollespill.

Kort sagt ser det ikke ut som at Google er i ferd med å gi opp. Tvert imot kan vi regne med at de satser videre en stund til.