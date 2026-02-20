Google lanserer Gemini 3.1 Pro

HQ

En ny hypet versjon av Gemini, 3.1 Pro, har allerede kommet til noen enheter og plattformer. Denne versjonen er en enorm forbedring, i hvert fall på papiret, når det gjelder resonnering og forståelse av kode, bilder, lyd, video og tekst. Dette inkluderer visualisering av data i sanntid og avanserte simuleringsmuligheter.

Google hevder at denne versjonen vil "bygge bro over gapet mellom kompleksitet og et brukervennlig design".

Gemini 3.1 Pro scorer bedre enn andre AI-systemer på en rekke kritiske tester, inkludert ARC-AGI-2, som mange anser som den gylne standarden. Gemini 3.1 Pro er allerede tilgjengelig for Pro- og Ultra-abonnenter, noen kun i forhåndsvisning avhengig av plattform.