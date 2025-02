Google Maps blokkerer anmeldelser av Gulf of America midt i motreaksjon på navneendring

HQ

Google Maps har utløst kontrovers etter å ha omdøpt Mexicogolfen til "Gulf of America" for brukere i USA. Endringen, som følger en ordre fra president Donald Trump om å oppdatere offisielle offentlige dokumenter, har nå ført til en flom av motreaksjoner på nettet.

Brukere la raskt igjen negative anmeldelser på plattformen, men Google deaktiverte dem, og hevdet at det var for å forhindre irrelevante eller off-topic bidrag. Kritikerne hevder at Google sensurerer avvikende meninger, og anklager selskapet for å kneble stemmer som ikke er for den kontroversielle navneendringen.

Dette er ikke første gang anmeldelsesbombing skaper overskrifter; lignende aksjoner har blitt brukt i protester mot selskaper og offentlige tiltak. Beslutningen om å blokkere anmeldelser gjenspeiler tidligere forsøk fra andre teknologigiganter, som Apple, som også har vedtatt navneendringen (som du kan se her). Foreløpig gjenstår det å se om Google vil reversere sin holdning eller fortsette å navigere i den voksende bølgen av misnøye.