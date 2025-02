Google Maps viser nå Mexicogolfen som Gulf of America

HQ

Donald Trump hadde noen store og ville ideer som førte til at han kom tilbake i år. En av disse ideene var å omdøpe Mexicogolfen til Gulf of America, noe som faktisk ikke innebærer noen store endringer, bortsett fra navnet på vannmassen.

Etter Trumps omdøping viser Google Maps nå golfen som Gulf of America i parentes, mens Mexicogolfen fortsatt er det opprinnelige navnet på vannmassene. Via The Verge, Meksikanske brukere vil fortsatt se det som Mexicogolfen, men alle andre får nå et ekstra navn knyttet til det.

Vi må se om denne navneendringen holder seg. Foreløpig ser det ut til at Trump står fast på å kalle det Amerikagolfen, men etter hvert som hans presidentperiode fortsetter, kan det hende at andre saker som krever mer oppmerksomhet vil få oss til å gå tilbake til å kalle det Mexicogolfen.

Hvilket navn foretrekker du?

Dette er en annonse: