Google og Samsung lanserer Dolby Atmos-konkurrent med åpen kildekode

HQ

Foreløpig er Eclipsa Audio bare tilgjengelig på Samsungs 2025-TV-er og soundbars, noe som er rimelig, siden de har betalt en stor del av utviklingskostnadene, men Eclipsa Audio skal være et slags alternativ for de som kanskje jobber med mindre profesjonell produksjon.

Ifølge en pressemelding fra Samsung "gjør det mulig for skapere å justere lyddata som plassering og intensitet av lyder, sammen med romlige refleksjoner, for å skape en oppslukende tredimensjonal lydopplevelse", og vil i år gjøre det mulig for skapere å laste opp videomateriale ved hjelp av Eclipsa Audio til YouTube.

Det er også et sertifiseringsprogram på vei for å sikre "de høyeste standardene for lydgjengivelse", noe som er en slags selvmotsigelse siden hovedmålet er bedre romlig lyd på TV-er, og TV-er per definisjon er noen av de dårligste avspillingsmulighetene i universet.

Det ble ikke nevnt i pressemeldingen, men litt research avslører at Eclipsa bruker 28 inngangskanaler som kan stilles inn til å sende lyden til et bestemt antall høyttalere eller vanlige stereohodetelefoner, i tillegg til at den bruker binaural gjengivelse. Eclipsa bruker IAMF - Immersive Audio Model and Formats - og du kan lese hele spesifikasjonen her. Eclipsa støtter mange eksisterende og mye brukte lydformater, men det ser ut til at det er mest sannsynlig at den nyere Opus-kodeken vil bli brukt.

Selv om det kan utgjøre liten forskjell, i det minste på kort sikt, for hjemmeoppsett, kan dette potensielt gi bedre romlig lyd til hodetelefoner og mobil lyd.