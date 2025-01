Google omdøper Mexicogolfen til Gulf of America på kart etter Trumps presidentordre

HQ

Google Maps vil snart gjøre noen store endringer. I tråd med en ny ordre fra president Trump vil teknologigiganten oppdatere navnet på Mexicogolfen til Gulf of America og endre navnet på Denali tilbake til Mount McKinley. Tiltaket følger Trumps beslutning om å gjenopprette de historiske navnene på føderale kart og kommunikasjon. Mens navnet Mexicogolfen fortsatt vil være synlig for brukere i Mexico, vil internasjonale brukere se begge navnene vises. Google har lenge fulgt myndighetenes oppdateringer når det gjelder offisielle stedsnavn (som de har uttalt i et innlegg på X), og denne endringen er ikke noe unntak.

Hva synes du om disse navneendringene?

