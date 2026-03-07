De siste gangene Google har lansert en såkalt "a"-telefon, altså en ny modell i det distinkte utvalget av mer budsjettvennlige flaggskip, har det vært en triumf. Ved å spare på alle de riktige stedene, samtidig som den tilbyr mange års plattform- og sikkerhetsoppgraderinger, et kompetent kamera gjennom Googles programvarerammeverk og en smidig, leken versjon av Android, har hvert års "a" alltid vært den beste billige Android-telefonen på markedet.

Og heldigvis kan vi bekrefte at dette fortsetter å være tilfelle her. Google Pixel 10a har ankommet, og til tross for mindre ytre endringer klarer den nok en gang å fenge med en kombinasjon av enkel fingerferdighet og kraftige funksjoner. Og til en pris på i underkant av £500 ... det er en god del mindre enn den splitter nye iPhone 17e.

Men det er et problem som truer i horisonten...

Før vi kommer dit, har den de samme lekne fargene og den samme helt flate baksiden som før. Den er IP68-sertifisert, har Corning Gorilla Glass 7i på forsiden, Dual SIM, stereohøyttalere, et batteri på 5100 mAh som lett kan vare i halvannen dag, og kablet lading på opptil 45 W. Og ja, det er til og med trådløs lading. Det er imidlertid en virkelig bisarr beslutning å utelate PixelSnap, Googles nye MagSafe-lignende sett med magneter på baksiden. Apple ble kritisert for å utelate MagSafe på 16e, og derfor må det samme nå gjelde for Google.

Når du ser på bildene, tenker du sikkert at den ser ut som... ja, seg selv. Og det er fordi den faktisk har nøyaktig samme form som før. Porter, knapper, batteri, alt er som før. Og det fortsetter faktisk med skjermen, som i stor grad ser ut til å være den samme. Den samme 160 mm Actua-skjermen, den samme 1080x2424-oppløsningen gjennom en pOLED med samme tetthet som før, og den samme Smooth Display med enten 60 eller 120 Hz.

For øvrig har den også det samme bakre kameraet, som igjen tilbyr to objektiver, et standard wide og et ultra-wide, førstnevnte på 48 megapiksler i en f/1.7 og sistnevnte på 13 megapiksler med en f/2.2 og en FOV på 120 grader. Jeg klager ikke her, da bildene er langt bedre enn de har noen rett til å være, og fortsatt bedre enn noen annen telefon i denne prisklassen, men med samme "kropp", samme kamera, samme skjerm, må det interne være annerledes, ikke sant?

Vel, faktisk er det samme Tensor G4 SoC som fjorårets telefon, samme 8 GB RAM og samme 128 GB lagringsplass (som kan oppgraderes). Dette betyr at vi stort sett har å gjøre med fjorårets telefon. Det er ikke første gang en produsent har beholdt viktige deler av opplevelsen mellom generasjoner, men dette er likevel det mest drastiske eksemplet jeg kan huske.

Ok, denne skjermen kan faktisk nå maksimalt 3000 NITS, noe som er litt sterkere enn før, og det nevnte Corning Gorilla Glass 7i er også nytt, og trådløs lading er også litt raskere. Det er også Satellite SOS, som lar deg kontakte relevante nødtjenester utenfor dekning.

Men det er også... det. Betyr det at Pixel 10a er en dårlig telefon? Nei, absolutt ikke, og det er ikke fordi du ikke akkurat får en Pixel 9a kastet på deg akkurat nå, som i skrivende stund ikke er spesielt allment tilgjengelig, og på de stedene der den kan kjøpes, koster den kanskje i underkant av £ 400.

Det betyr imidlertid at Google gir oss en enkel nyutgivelse med veldig, veldig små forbedringer, noe som gjør det vanskelig å skille mellom de to. Det er en praksis som er litt vanskelig å pakke ut og forholde seg til, men jeg vil si at Pixel a-serien er blant de mer spennende årlige lanseringene fordi det alltid er spennende å se hvordan Google balanserer bruk og pris. Denne gangen virker det imidlertid nesten misvisende å kalle den en "10a". Det betyr ikke at telefonen er dårlig, tvert imot, og du finner en positiv sluttscore under denne anmeldelsen. Men det betyr at vi her på Gamereactor føler at vi har råd til å forvente mer, med tanke på hvor mye fart Google har hatt på maskinvarefronten i det siste.