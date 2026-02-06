Google Pixel 10a åpner snart for forhåndsbestillinger

HQ

Selv om de i utgangspunktet utelater hver eneste detalj, avslørte en nylig Google-video at du kan forhåndsbestille fra 18. februar 2026, litt morsomt ettersom Google Store, avhengig av land, fortsatt har en "ny" etikett på Google 10-telefonene.

Videoen, og det påfølgende X-innlegget av den berømte leakeren @evleaks, viste oss den nye telefonen i form av det som ser ut til å være offisielle markedsføringsbilder, noe som indikerer betydelig vanntetting og bruk av Google Gemini Live, som i likhet med designet, ikke akkurat er overraskende for alle som har grunnleggende kunnskap om Googles telefonprogram.

Mens noen kilder hevder at den kjører på Tensor G4-prosessoren, anser de fleste analytikere det som usannsynlig ettersom Google Pixel 10-serien bruker Tensor G5, så en telefon som slippes mer enn et halvt år senere, bør i det minste bruke samme prosessor til tross for at det er en telefon på et lavere nivå.