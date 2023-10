Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro har nå blitt lansert

HQ

Pixel lanserte nettopp sin nye Pixel 8-serie, og ærlig talt er vi både imponerte over at AI finnes i din neste telefon på dette nivået og samtidig veldig bekymret for konsekvensene av det.

Den nye Tensor G3-prosessoren og Android 14 burde være overskriften, men de gjør det bare mulig å bruke den ekstremt kraftige AI-en som skjuler seg i telefonen. Designet er litt mer mykt, og bruker den nye Actua-skjermen, noe som øker lysstyrken mye.

Pixel 8 har en 6,2-tommers skjerm, og Pro -modellen en 6,7-tommers Super Actua-skjerm med en maksimal lysstyrke på 2400 nits.

Kameraet har fått mange forbedringer, men det mest imponerende er Googles bruk av AI for å gjøre bildene skarpere, slik at du - ifølge Google - kan ta bilder som tilsvarer 10x optisk zoom. AI-funksjonene lar deg også søke på nettet etter ting du finner i hverdagen, og ekstremt kraftige redigeringsverktøy som det magiske viskelæret er nå forbedret og utvidet, slik at du kan photoshoppe bildene dine som aldri før. Modellen Pro har et omarbeidet 50 MP-kamera og en Magic Editor som lar deg kombinere flere bilder til ett, slik at du kan endre størrelse og flytte på objekter og personer. Selv om den er imponerende, vil den få deg til å stille spørsmål ved alle bilder du mottar fra venner og familie.

Senere lanseres også en lett, men kraftig videoredigeringspakke. Den har til og med en innebygd lydredigering som lar deg fjerne bjeffende hunder eller trafikkstøy fra videoen. Det er veldig imponerende, men også litt skummelt.

Pixel 8 kan også lese opp nettsider, oppsummere dem og automatisk oversette det du holder kameraet mot, og en integrert Call Screen fungerer som et lag mellom deg og ukjente innringere som blir stilt spørsmål før samtalen aksepteres på dine vegne.

Utover dette har vi lagt merke til temperatursensoren som kan måle mat og gjenstander, syv års sikkerhetsoppdateringer og det faktum at de fleste pakkene inkluderer en gratis Pixel Watch 2 eller Pixel Buds Pro og premium-tilbud på ulike Google-tjenester. Amerikanske priser er $699 / $999, men vi har allerede sett en rekke gode lokale tilbud.