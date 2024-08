Google Pixel 9

Googles ganske ambisiøse Pixel -serie av telefoner var lenge forbundet med frustrasjon. De startet som en reell konkurrent til de andre viktige Android aktørene i markedet, men etter den kontroversielle Pixel 4 og den merkelige mellomklassemodellen Pixel 5, var det vanskelig å spore en sammenhengende strategi.

De siste årene har imidlertid Pixel -serien hatt en kometkarriere, og med Pixel 6 -serien traff de endelig blink. Som alle de andre er Pixel 9 en litt iterativ oppdatering, men den representerer noe langt viktigere for Google; et skinnende bevis på at de endelig har oppnådd Pixel -drømmen med en telefon til en konkurransedyktig pris, et utmerket kamera, et solid operativsystem og et design som er både slående og subtilt på samme tid. Med andre ord, Pixel 9 tiebreaker.

Først og fremst er det verdt å slå fast med en gang at Pixel 9 er en nydelig telefon. Nei, Google finner ikke opp hjulet på nytt her, men fra de mer lekne fargene (vår limegrønne er definitivt pen), de mykere hjørnene, den vakre kameralinjen og de matte rammene. Ved siden av en standard iPhone 15 må du se to ganger, men det er mye Google her, og dette er uten tvil en av de flotteste standardtelefonene du kan kjøpe i 2024. Det er forresten en utrolig subjektiv ting.

Utover det er det alt du forventer av et typisk flaggskip. Det er 15W trådløs lading samt omvendt trådløs lading, det er utmerket Bluetooth 5.3-tilkobling, et ganske stort batteri på 4700 mAh som enkelt tar deg gjennom halvannen dag, WIFI 6E, en ultrasonisk fingeravtrykksleser under glasset og IP68-sertifisering. Det er ingen kompromisser her, selv om det ikke er en "Pro" i navnet.

På innsiden finner vi Googles nye Tensor G4 SoC, som er en octa-core med en Mali-G715 GPU innebygd. Jeg har hørt om Tensors dårlige ytelse før, spesielt over lengre tidsperioder. Alt jeg kan si er at Tensor ikke lot meg vente i løpet av testperioden - i det hele tatt. Jeg opplevde heller aldri noen merkelig hakking, overoppheting eller lignende problemer. Nei, det er ikke mulig for meg å teste funksjonalitet på lengre sikt i første omgang, men for nå vil jeg bare si at Tensor ikke slår meg som en underveldende arkitektur for en moderne smarttelefon med forventninger. Tensor G4 kan kombineres med opptil 256 GB plass og 12 GB RAM.

Apple leverer fortsatt den grunnleggende iPhone med 60Hz, men det finner du ikke her. Dette er en 120Hz OLED med topper på 2700 NITS. Skjermen er litt større denne gangen, 6,3 tommer, og oppløsningen er 1080x2424 beskyttet av Corning Gorilla Glass Victus 2. Det er vanskelig å si hvilken produsent som definitivt lager de beste panelene, det er det virkelig, men Google er utvilsomt i samtalen og klarer å konkurrere på lik linje med alle de andre, og det er litt av en prestasjon.

Selv om Google investerer tungt i AI og etterbehandling, klarer den vanlige Pixel 9 fortsatt å ha et anstendig kamerasystem. Du får et 50 megapikslers 25 mm vidvinkelkamera med laserautofokus i én sone og optisk stabilisering, og et 48 megapikslers 123-graders ultravidvinkelkamera. Ja, som alltid er teleobjektivet og den optiske zoomen spart til Pro -modellene, et triks som stort sett alle andre har kopiert, men du kan få mye ut av disse to linsene alene. Det bør også nevnes at Google har gått tilbake til et mye bredere selfie-objektiv foran, som nå er et 20 mm ultrawide på 10,5 megapiksler. Takk skal du ha for det.

Bildene er fine, Pixel bilder har alltid vært fine, og den automatiske behandlingen de tilbyr øker kontrasten, og skaper en jevnhet og et dynamisk område som virkelig får bilder til å poppe. Er noe av det litt falskt? Ja, det har det alltid vært, men uten å gå inn på de andre AI-verktøyene, er de standardiserte bildene fra en Pixel de enkleste å dele og imponere andre med, og det er vanskelig å ikke kalle det det. Google Pixel telefoner leverer de beste bildene.

Og så er det alt dette AI-tullet. Jeg er ingen fan av det, for å si det sånn. Fikling med farger, skygger og kontraster? Det er én ting. Men å bruke Magic Eraser, Magic Editor, der du kan gi en kunstig intelligens beskjed om å "gjenskape" deler av et bilde du har tatt, og du kan til og med ta et gruppebilde to ganger og så få deg selv, fotografen, til å bli med. Jeg liker ikke hele konseptet med å skape minner som egentlig ikke har skjedd, det virker dystopisk for meg, kunstig, og jeg vil alltid være utstyrt med den kunnskapen når jeg ser bildet igjen. Det er en konstruert virkelighet basert på et scenario som aldri har skjedd.

Når det er sagt, enten det er Gemini Live, Pixel Studio eller alle de andre AI-baserte funksjonene i Pixel 9, er alt valgfritt, og det fine er at selv om du ikke interagerer med disse funksjonene i det hele tatt, får du fortsatt et kompetent kamerasystem og en flott smarttelefon.

Ja, dette kan faktisk være årets beste smarttelefon. Det er litt for tidlig å si ennå, men Google har uten tvil endelig tatt steget og levert en av de mest overbevisende pakkeløsningene som finnes. Verden er klar for Pixel, og Pixel er klar for verden.