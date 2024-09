Etter en periode med relativ stagnasjon i det sammenleggbare markedet, der Samsung har opplevd nesten total markedsdominans, skjer det endelig noe. Flere produsenter kryper ut av skyggen og ønsker for alvor å utforske denne ambisiøse nye kategorien. Nei, det har ikke akkurat resultert i mer konkurransedyktige priser ennå, men det vil etter hvert føre til bedre produkter.

I fjor kom OnePlus Open, en sammenleggbar smarttelefon vi her i redaksjonen ikke kunne få nok av, og den er fortsatt et djevelsk godt kjøp den dag i dag hvis du liker Android-alternativer utover Samsungs ganske dominerende OneUI-system og deres hav av proprietære apper. Grunnen til at jeg nevner Open er at selve introduksjonen av den betyr at Google ikke overrasker noen ved å gi oss Pixel 9 Pro Fold nå, siden vi allerede har sett hvordan en sammenleggbar mobil uten oppblåsthet kan se ut. Det betyr imidlertid ikke at du bør avskrive den, for Googles andre forsøk på en sammenleggbar er ikke bare den beste på markedet, det er også utvilsomt en av årets beste telefoner.

Vi ga den lille Pixel 9 karakteren 10/10, og vi står ved det. For første gang føles Googles utvalg helt komplett, så mye at det er vanskeligere å anbefale enten Pixel 9 Pro eller Pixel 9 Pro XL, ettersom den billigste beholder så mye funksjonalitet. Google Pixel 9 Pro Fold står på den helt andre siden av dette spekteret, og tilbyr bare unik funksjonalitet, samtidig som den deler den samme velfungerende plattformen. Men jeg mener det; oppstillingen av Pixel 9 og Pixel 9 Pro Fold er en perfekt dualitet, og denne sammenleggbare telefonen er en genistrek på nesten alle måter.

Selve designet er ganske fantastisk. Selve formen er lånt fra OnePlus Open, både når det gjelder dimensjoner og skjermforhold. Dette betyr at denne etterfølgeren til fjorårets Pixel Fold åpner apper i det tradisjonelle vertikale forholdet, ikke det horisontale. Når den er lukket, er den bare 10,5 millimeter, så du merker knapt at den faktisk er sammenleggbar, og den veier bare 257 gram, noe som ikke er mye mer enn en Samsung Galaxy S24 Ultra eller en iPhone 15 Pro Max. Det er Gorilla Glass Victus 2 både foran og bak, en aluminiumsramme, IPX8-sertifisering, 7,5 Watt trådløs lading (som er altfor treg) og et batteri på 4650 mAh som lett fikk meg gjennom en travel dag. Ja, kameramodulen er ikke den peneste, men totalt sett er dette den peneste sammenleggbare telefonen på markedet, og den får Samsungs Galaxy Z Fold 6 til å se ut som en fjernkontroll fra 2000-tallet.

På innsiden finner du igjen Googles Tensor G4, opptil 512 GB UFS 3.1-plass og opptil 16 GB RAM. Jeg vet at mange har funnet ytelsen til de siste Tensor-generasjonene litt skuffende, men selv med mye multitasking, som er hele poenget med en stor, sammenleggbar telefon, syntes jeg ikke at G4 fikk meg til å vente. Snarere tvert imot, faktisk. Pixel 9 Pro Fold er alltid rask, alltid responsiv og alltid klar for det du trenger å få gjort. Ytelsen er selvfølgelig igjen hjulpet av Googles rett og slett inspirerte tilnærming til Android. Denne versjonen av Android 14 (snart 15) er leken på de riktige stedene, konkret når det trengs, og fremfor alt aldri kjedelig. Dette operativsystemet har personlighet og karakter, og gir selvfølgelig mulighet for mange visuelle tilpasninger som jeg aldri ble lei av. At det selvfølgelig finnes Pixel-eksklusive programvarefunksjoner som Call Screen og automatisk identifisering av en sang i bakgrunnen er bare toppen av kransekaken.

Som alle sammenleggbare telefoner har Pixel 9 Pro Fold en ytre 6,3-tommers 1080x2424 OLED-skjerm på 120 Hz som når en topp på 2700 NITS og leverer nydelige HDR-farger under alle lysforhold. Når du åpner telefonen, finner du en 8-tommers LTPO OLED-skjerm som også har en topp på 2700 NITS, og som også kjører ved 120 Hz med støtte for HDR10+. Det er noen ganske fine programvaretrinn for å forbedre multitasking, for eksempel en oppgavelinje, og enten du bruker det større lerretet eller kjører apper side om side, er det helt sømløst. Jeg skulle ønske det var noen flere bevegelser her, fordi OnePlus tenker litt mer utenfor boksen, men det er vanskelig å klage når du får disse skjermene å leke med.

Googles utvalg av smarttelefoner heter "Pixel" fordi de i utgangspunktet er kameratelefoner. Det er gode nyheter og dårlige nyheter her. Den dårlige nyheten er at Google, i likhet med Samsung, ikke har klart å finne plass til helt de samme linsene som på de vanlige Pro-telefonene, men på den andre siden er dette uten tvil det mest allsidige og velfungerende kamerasystemet du finner på en moderne sammenleggbar telefon. Du får et 48 megapikslers 25-millimeter standard wide med dobbeltpiksel autofokus og optisk stabilisering, et 10,8 megapikslers 112-millimeter teleobjektiv med 5x optisk zoom og til slutt et 127-graders ultrawide på 10,5 megapiksler. Disse tre objektivene har heldigvis samme fargekjemi denne gangen, og balansen mellom dem er ganske jevn. Dessuten er den 5 ganger optiske zoomen på teleobjektivet ganske nyttig, og den opprettholder faktisk detaljene mye lenger enn det takket være en digital beskjæring. Men du vet sikkert allerede hva jeg kommer til å si; for Google handler det mer om samspillet mellom selve modulen og den automatiske etterbehandlingen av hvert bilde, som vektlegger det dynamiske området, prioriterer skarphet og skaper kontrast der det er mulig. Dette gir i nesten alle tilfeller et bilde jeg foretrekker fremfor tilsvarende bilder tatt med Galaxy Z Fold 6 og OnePlus Open, og uansett om du virkelig finjusterer eller bare tar et raskt bilde i forbifarten, er de avgjort gode hver gang. Legg til små finesser som en avspillbar animasjon på forsiden, slik at barna mine alltid ler når jeg prøver å ta et bilde av dem, og du har et Google-kamera på alle de beste måtene.

Jeg vil imidlertid igjen nevne at selv om Pixel 9 Pro Fold også tilbyr alle Googles mer tvilsomme KI-verktøy, er det bare noe jeg igjen ikke vil bruke av prinsipp. Funksjoner som Magic Eraser som kan fjerne forbipasserende i bakgrunnen er helt på kanten, men Add Me skaper for eksempel et falskt bilde av et motiv som aldri eksisterte i virkeligheten, og andre funksjoner i Magic Editor er i utgangspunktet bare stygge, KI-baserte Dall-E-lignende tolkninger av virkeligheten. "Hva er egentlig et bilde lenger?" spør Marques Brownlee, og det er forståelig nok, men Googles funksjoner svinger litt for vilt mellom det som er nyttig i hverdagssituasjoner, og det som er direkte uetisk, spør du meg.

Videre er det også viktig å nevne her at selv om jeg ikke var i nærheten av å oppleve upålitelig utfolding av Pixel 9 Pro Fold, krever en slik design mer forbrukergranskning før vi virkelig vet om Google har produsert en pålitelig sammenleggbar telefon denne gangen. Når det er sagt, var den første Pixel Fold en suksess, så det er ingen grunn til å tvile på at denne iterative oppgraderingen er noe annet enn akkurat det samme, men det er vanskelig å teste langsiktig holdbarhet, så ha det i bakhodet.

Design, konstruksjon, komponenter, skjermer, programvarepakke, holdning, personalisering og kameraer jobber her sammen for å levere den første sammenleggbare som kan anbefales til alle som tror at nettopp en slik foranderlig form kan resultere i mer underholdning eller mer effektivt arbeid. Google har klart å kombinere alle de viktigste aspektene ved en funksjonell og fremfor alt morsom smarttelefonopplevelse, og sammen med den vanlige Pixel 9 står den som et lysende eksempel på teknisk innovasjon og pålitelig gjenkjennelighet. Pixel 9 og Pixel 9 Pro Fold er to sider av samme sak, og derfor er poengsummen identisk mellom dem. Godt gjort denne gangen, Google.