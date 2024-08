Google Pixel 9 Pro XL

Det vil utvilsomt være mye informasjon som går igjen mellom årets Pixel -anmeldelser. Dette er bare naturlig, ettersom Google har valgt en mye mer planlagt lanseringsstrategi der alle de nye telefonene er utstyrt med den nye Tensor G4 SoC og der to av de tre kameralinser er identiske fra den billigere Pixel 9 til den store Pixel 9 Pro XL.

HQ

Vi hopper derfor over mye av denne standardinformasjonen og henviser til vår anmeldelse av Pixel 9 for mer informasjon om design, vekt, materialer og AI-funksjoner.

Ok, så en Pixel 9 Pro XL. I år er du ikke tvunget til å kjøpe en gigantisk telefon for å få en Pro -modell, og i stedet har de kopiert Apples mer åpne modell. Det kan vi bare applaudere, for nå kan du stort sett velge de funksjonene og størrelsene du vil ha. Når det gjelder eksteriøret, er det selvfølgelig en forskjell i utvalget av farger, og disse er mer tradisjonelt balansert med Obsidian og Porcelain sammen med Hazel og Rose Quartz. Det er også en ramme av polert stål rundt og en metallfinish på kameramodulen.

Og så de virkelige forskjellene her; denne XL-modellen har åpenbart en bedre Super Actua skjerm. Den er 6,8 tommer i det som tilsvarer 1344p. Det er også en LTPO-skjerm i 120 Hz og kan lett nå 3000 NITS under de rette forholdene. Årets Super Actua -skjermer er imponerende hele veien, og Google har virkelig tatt igjen konkurrentene de siste par generasjonene, selv om de ikke er ledende på området som sådan.

Igjen er det den samme Tensor G4, men denne gangen får vi hele 16 GB RAM, som er kombinert med et litt større UFS 4.1-minne på 256 GB, 512 GB eller 1 TB. Det er ingen vesentlig forskjell i faktisk bruk, og nå som den dyreste og den billigste har samme SoC og kjøleløsning, er det i bunn og grunn samme profil. Dette er faktisk en ros, ettersom det ikke er noen reell differensiering når det gjelder bruk. Google gir deg i bunn og grunn den samme telefonen, og så tar de ekstra betalt for en rekke klassiske Pro -funksjoner som de fleste uansett aldri vil bruke.

Dette fører oss naturlig nok til kamerasystemet. Det er det samme 50 megapikslers 25-millimeter wide med dual-pixel PDAF og optisk stabilisering, og det samme 48 megapikslers 123-graders ultra-wide. Det som åpenbart er litt ekstra, er et 48 megapikslers 113-millimeters periskop-teleobjektiv med 5x optisk zoom. Selv Samsung har nedgradert sin 10x optiske zoom til 5x i år basert på data som viser at svært få faktisk bruker så mye zoom, så denne modulen virker relativt allsidig i sin form. Selvfølgelig er den fortsatt mest beregnet på portretter, ettersom objektivet er designet for å skape dybden, bokeh, som kjennetegner et godt portrettbilde. Er det nok til å rettferdiggjøre kjøpet av et Pro? Det er spørsmålet.

Alle AI-funksjonene som Google pusher så hardt, er i prinsippet imponerende, men av etiske grunner tror jeg ikke at nesten alle hører hjemme i de fleste tilfellene Google finner dem nyttige, for eksempel å fjerne folk helt, omplassere aspekter av bildet eller be en AI om å endre komposisjon, tid og sted fullstendig.

Men ta ikke feil; årets Pixel -telefoner er enormt imponerende, hver eneste en av dem er det. Og hvis du vil ha den 6,8" 3000 NITS 1344x2992 Super Actua skjermen og det større 5060mAh batteriet med tilhørende ladehastighet på 37W kablet og 23W trådløs, er det ikke en latterlig pris. Men jeg vil også hevde at årets vanlige Pixel 9 er så imponerende i seg selv at du lett kan være fornøyd.