Google Pixel Buds Pro 2

Selv om AirPods har en del feil og mangler, synes jeg det er en alvorlig mangel på en seriøs ekvivalent blant tredjepartsalternativer. Det betyr ikke at det ikke finnes øretelefoner som høres mye bedre ut enn AirPods Pro i Android -økosystemet, men generelt sett, når du også vurderer andre aspekter som kontroll, stemmeassistent og komfort, må du gi Apple at produktet deres er en fulltreffer i de fleste av dem.

Google har lenge forsøkt å skape et slags defacto-sett med in-ears for Android brukere, og har kommet ganske nær ved flere anledninger. Deres nyeste tilbud, Pixel Buds Pro 2, kommer også i nærheten, men det er ikke et like stilig, sammenhengende eller ambisiøst produkt som noen av Pixel -telefonene i år, er jeg redd.

La oss starte med design. Ja, kabinettet og enhetene er totalt sett 27 % mindre enn den forrige modellen og 24 % lettere. Det merkes, og både enhetene og det egglignende etuiet er avgjort små - det må Google ha. Magneter, materialer og de nye gummivingene som er lånt nesten direkte fra den billigere A-serien, er alle velkomne og solide tillegg, og med åtte timers bruk og ytterligere 30 timer i etuiet, selv med støyreduksjon slått på, har Google et konkurransedyktig produkt her.

Komfortable er de, og takket være de nevnte gummivingene er de også sikrere. Dessverre har Google beholdt berøringsoverflaten fra før, og den er ikke bare upålitelig, sannsynligvis mest fordi det egentlig ikke er nok overflateareal på hver enhet til å forstå detaljerte bevegelser, spesielt hvis du har det travelt. Det er ikke så ille, og heldigvis er overflaten følsom nok til at du ikke trenger å trykke enheten lenger inn i øregangen for å sette på pause eller ta imot en samtale. Men sammenlignet med "stilkene" på AirPods Pro eller OnePlus ' Buds Pro, er dette bare ikke et like intuitivt design.

Utover det har jeg imidlertid vært ganske fornøyd med de grunnleggende delene av brukeropplevelsen. Trådløs lading har vært en lek, den nye Clear Calling -prosesseringen fungerer sammen med de nye mikrofonene for å gjøre samtaler via Buds Pro 2 rett og slett fornøyelige, og jeg har ikke fått annet enn lovord for lydkvaliteten på min side også, og Natural Transparency er nesten en ny standard for bevisst å slippe omverdenen inn i sfæren din. Det ser ut til at den nye Tensor A1-brikken har fått en bedre start enn Googles egenutviklede smarttelefonbrikker.

Og så er det Gemini. Det må sies at det fortsatt er en rekke funksjoner som enten fungerer utelukkende eller bare fungerer bedre på engelsk, men jeg har slitt med det grunnleggende. Fra starten av ble jeg sjokkert over at Gemini krever at du låser opp telefonen for å be om en enkel kommando som å ringe en kontakt. Dette kan fikses i innstillingene, men jeg opplevde at assistenten ofte misforsto enkle kommandoer gjennom mikrofonene på Buds Pro 2. Jeg har ikke sett dette rapportert i andre anmeldelser, så jeg er litt bekymret for at jeg bare kommuniserer i et tonefall eller i et tempo som gjør assistenten forvirret, men overraskende nok har det ikke vært et veldig godt "første møte", spesielt ikke nå som jeg vet hvor mye Gemini faktisk kan gjøre.

Etter hvert vil Gemini Live, som muliggjør en mer naturlig samtale frem og tilbake, fungere på lokaliserte språk, og med forbedringer av spesielt ord- og setningsgjenkjenningen står vi foran noe av en revolusjon. Men det var ikke slik Buds Pro 2 fungerte for meg i testvinduet. Den insisterte på at jeg ikke hadde en kontakt ved navn "Klara", som for øvrig er samboeren min, min primærkontakt i nødstilfeller og den jeg ringer oftest til daglig. "Jeg kunne ikke finne en Klara Sofia blant kontaktene dine" - virkelig, Gemini...

Jeg vil ikke at det skal høres ut som om du får et par dårlige øretelefoner her. Tydelige samtaler, god aktiv støyreduksjon, solide 11 mm-elementer, god konstruksjon med komfortabel passform og tilfredsstillende batteritid - Google er med på laget. Men dette er fortsatt noen få skritt, noen få iterasjoner, noen få redesigns unna å bli Androids defacto in-ear, og det er synd.