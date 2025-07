Google signerer EUs AI Code of Practise, men ikke uten bekymringer

HQ

Google har gått med på å signere EUs AI Code of Practise, et dokument som skisserer retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i EU-regioner fremover. Disse retningslinjene er ennå ikke helt ferdigstilt, men de fokuserer i hovedsak på tre hovedprinsipper om åpenhet, opphavsrett og sikkerhet.

Meta, eieren av Facebook og Instagram, avslo muligheten til å undertegne kodeksen, ettersom selskapet mener at Europa er på feil vei når det gjelder kunstig intelligens. "Vi har nøye gjennomgått Europakommisjonens retningslinjer for generelle AI-modeller (GPAI), og Meta kommer ikke til å signere dem. Disse retningslinjene introduserer en rekke juridiske usikkerheter for modellutviklere, i tillegg til tiltak som går langt utover AI-lovens virkeområde," sier Joel Kaplan fra Meta.

Google har derimot gått med på å signere dokumentet, selv om det er noen bekymringer knyttet til opphavsretten som kan bremse utviklingen av generativ AI. "Vi er fortsatt bekymret for at AI-loven og -kodeksen risikerer å bremse Europas utvikling og bruk av AI. Spesielt kan avvik fra EUs opphavsrettslovgivning, tiltak som forsinker godkjenninger, eller krav som avslører forretningshemmeligheter, bremse utviklingen og bruken av europeiske modeller og skade Europas konkurranseevne", heter det i en uttalelse fra Google.

Siden oppstarten av generativ AI har store selskaper som Google og Meta plukket innhold fra hvor som helst for å trene opp modeller uten å bry seg om opphavsrettsloven. EU har en betydelig strengere opphavsrettslovgivning enn andre regioner, og derfor kan dette for eksempel begrense Googles og Metas modeller til innhold som eies av disse to selskapene.

Dette kommer ikke til å bli populært blant de store produsentene av AI-modeller, ettersom de ønsker å vise frem de siste fremskrittene læringsmaskinene deres har gjort, og de vil ikke kunne gjøre store fremskritt hvis de ikke kan stjele andres immaterielle rettigheter og opphavsrettsbeskyttet innhold.