Google skal investere rundt 6 milliarder dollar i Tyskland

Alphabets Google planlegger en investering på rundt 5 milliarder euro (5,8 milliarder dollar) i Tyskland, ifølge kilder (via Reuters), som en del av selskapets strategi for å utvide sin infrastruktur og datasenterkapasitet i landet.

Investeringen vil omfatte et nytt datasenter i Dietzenbach i nærheten av Frankfurt og utvidelse av et eksisterende anlegg i Hanau. Tidligere rapporter har antydet at planene involverer et midt-ensifret milliardbeløp i euro, selv om Google ikke har bekreftet det nøyaktige tallet.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Google har understreket at ekspansjonen i Tyskland vil være rettet mot innovasjoner innen kunstig intelligens og klimanøytrale teknologier. Selskapet har allerede forpliktet seg til å investere milliarder i landet og samtidig ta tak i fremtidige teknologiske og miljømessige utfordringer.

Det er planlagt en pressekonferanse i dag kl. 16.30 (1530 GMT), der Tysklands finansminister Lars Klingbeil forventes å holde en tale. Kunngjøringen vil sannsynligvis gi ytterligere detaljer om omfanget og effekten av Googles investering i Tyskland.