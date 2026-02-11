Google-søk etter "Discord-alternativer" har økt med 10 000 % de siste to dagene

HQ

Her om dagen rapporterte vi at store endringer er på vei til Discord, ettersom den populære chattetjenesten innfører aldersbekreftelse over hele verden. Hvis du ikke er villig til å bevise alderen din, vil du bare ha tilgang til innhold som er "teen-appropriate", noe som selvfølgelig betyr kraftig sensur av både kanalene du får tilgang til og hva du kan gjøre på tjenesten.

Endringene er først og fremst ment å beskytte mindreårige, men ikke alle er opptatt av å avsløre identiteten sin (av grunner som spenner fra personvernhensyn til Discords nylige datainnbrudd i fjor), eller å gå gjennom bekreftelsesprosessen. Nå rapporterer Windows Central at Google-søk etter "Discord-alternativer" har økt i USA med rundt 10 000% de siste to dagene, sammenlignet med forrige måned.

Andre søk som har økt betydelig, er spesifikke Discord-alternativer som Stoat, Matrix, IRC og Mumble - som alle har økt med opptil 4000 %. Denne typen sterke reaksjoner har en tendens til å blåse over med tiden, men historisk sett har det også ført til at alternativer har dukket opp. Et nylig eksempel er Elon Musks oppkjøp av Twitter, som førte til at et stort antall mennesker forlot tjenesten, at Bluesky dukket opp som et alternativ, og fremfor alt at Threads ble lansert og ble en svært mektig konkurrent.

Det gjenstår å se om Discord vil ombestemme seg, om dette vil blåse over, eller om det faktisk vil dukke opp en vellykket utfordrer. Hva er ditt syn på saken? Vil Discord opprettholde sin unike posisjon selv etter dette?