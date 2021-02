Google Stadia legger ned spillstudioene sine

Du ser på Annonser

Det tok ikke lang tid før det ble klart at Google Stadia ikke akkurat har tatt verden med storm, men mange av oss håpet at ting ville bli bedre om en stund. Dette kan fortsatt skje, men da vil vi tydeligvis se langt etter eksklusive spill til plattformen.

Nå har Phil Harrison, visepresident for Google Stadia, lagt ut en melding hvor han bekrefter at selskapet legger ned de to utviklerstudioene ledet av blant annet Assassin's Creed-produsenten Jade Raymond og God of War-produsenten Shannon Studstill. Grunnen er tilsynelatende at støtte og hjelp til andre utviklere som lager spill til Stadia skal prioriteres i stedet fremover. Selve streamingtjensten vil altså ikke påvirkes på noen annen måte enn at vi ikke vil få se Google lage egne spill etter at prosjekter som nærmest er ferdige har blitt lansert.