Google: Stadia-teamet jobber hardt for en flott fremtid for tjenesten

HQ

Innen helgen sirkulerte det rykter om at Google, gitt den store fiaskoen til Stadia (deres spillstrømmeplattform som ble utgitt for nesten to og et halvt år siden), ville nedprioritere spillstrømming innad i selskapet. Stadia har ikke innfridd Googles interne forventninger, til tross for at hundrevis av millioner kroner er pløyd inn i prosjektet.

Ifølge Google selv er alle disse ryktene dog falske. På Stadias Twitter-konto skriver de:

"If you hear one thing, hear this: The Stadia team is working really hard on a great future for Stadia and cloud gaming. We hope you agree, and we know the proof is in the playing."

Dessuten la de til:

"We're particularly proud to be offering 50 games to Pro members in February, with more than 100 titles to join Stadia in 2022 and plenty of Free Play Days for everyone to enjoy. There's also more feature goodness coming to Stadia too - stuff we can't talk about just yet, but we promise to share when we can. Have a great weekend, Stadians."

Med andre ord virker det som at historien for Google Stadia fortsatt er ganske langt fra slutten. Hva synes du selv om Stadia og hva tror du om fremtiden?