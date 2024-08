Google stenger ned Chromecast-produksjonen

HQ

Da Google presenterte den nye Google TV Streamer 4K, ble det også annonsert at en gammel trofast nå går i graven. Chromecast, som kom for 11 år siden og ble et selvsagt element i manges film- og seriekonsum, har nå offisielt gjort jobben sin. Akkurat nå er det bare den nyeste og dermed siste generasjonen Chromecast med Google TV som er igjen å kjøpe, og når disse lagrene går tomme, er det bare Google TV Streamer 4K som gjelder.

Dette betyr imidlertid ikke at Chromecasten din vil slutte å fungere bare for det, Google har ingen planer om å avvikle programvaren ennå, så du kan fortsette å caste filmer og serier akkurat som vanlig.

Kommer du til å savne Chromecast?