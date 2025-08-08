Google taper mot Epic Games i en banebrytende antitrustsak

HQ

Den langvarige juridiske kampen mellom Google og Epic Games har nådd et avgjørende punkt. Torsdag opprettholdt den amerikanske ankedomstolen en tidligere kjennelse som fant Google skyldig i brudd på antitrustlovene.

Tvisten begynte for fem år siden da Epic introduserte sitt eget betalingssystem i Fortnite for å omgå transaksjonsgebyrene som både Apple og Google krever for kjøp i appen - noe som raskt førte til at Fortnite ble fjernet fra plattformene deres. Epic tapte en lignende kamp mot Apple, men juryen i denne saken fant at Google aktivt hadde kvalt konkurransen og i praksis skapt et monopol gjennom sine kontrakter og sin kontroll over appdistribusjonen.

Google anket, og hevdet blant annet at juryen ikke hadde tatt hensyn til konkurransen fra Apple. Retten avviste denne påstanden, og uttalte at bevisene for Googles konkurransebegrensende atferd var klare og omfattende. Hvis Google ikke tar saken til amerikansk høyesterett - noe selskapet har antydet - vil det bli tvunget til å gjøre store endringer i Play Store, slik at utviklere kan bruke sine egne betalingssystemer.

Synes du at alle apputviklere bør kunne bruke sine egne betalingssystemer? Eller er det bedre for Google (og Apple) å beholde kontrollen gjennom sine egne systemer?