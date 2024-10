Google TV Streamer 4K

Google har litt av en kamp foran seg med sin "TV Streamer 4K", som forresten er et ganske dårlig navn og bare er slutten på en lang rekke misvisende og bisarre navnekonvensjoner for denne spesielle delen av virksomheten. For det første finnes det allerede en mengde apper, alle de du trenger, i stort sett alle TV-er fra LG, Samsung, Sony - you name it, men de som ikke bruker dem, har som regel en Apple TV - eller en Chromecast. TV Streamer 4K har også Chromecast innebygd, men Google har bestemt seg for å ta avstand fra akkurat det navnet - av en eller annen grunn.

Heldigvis skjuler det seg et produkt bak disse merkelige markedsføringsbeslutningene som er langt enklere å forstå og elske. For det første koster denne nye, redesignede enheten £ 99, noe som er omtrent 30% mindre enn en tilsvarende Apple TV 4K, og maskinvaren er mildt sagt uinspirert. Google har i stor grad beholdt den samme fjernkontrollen som de lanserte med det siste "Chromecast with Google TV"-produktet, og det er faktisk en ganske viktig og god nyhet. Den er liten, subtil, funksjonell og har alle de avrundede, behagelige linjene som en gang definerte Googles prinsipper for maskinvaredesign. Den fungerer til punkt og prikke, med pene snarveier til Netflix og YouTube og lettfattelige ikoner som gjør det ekstremt enkelt for alle å forstå.

Det er selve enheten som har fått en større redesign, og det endelige utseendet er rett og slett slående. Den ser ut som en konferansehøyttaler fra fremtiden og er nesten umulig tynn. Den er ment å plasseres under TV-en, eller på TV-bordet, der den kommer til å se nesten helt nydelig ut. Det er Ethernet på baksiden, i tillegg til USB-C for strøm og vanlig HDMI, og det hele er lett å forstå. Det er også verdt å understreke en glimrende ekstrafunksjon, nemlig at det er en liten knapp på baksiden av enheten, og hvis du trykker på den, sendes fjernkontrollen ut, slik at den er lett å finne - genialt.

Teknisk sett tilbyr denne lille strømmeboksen 4K med HDR Dolby Vision, Dolby Atmos lyd, 32 GB plass og 4 GB RAM - dobbelt så mye som den nyeste Chromecast fra Google. Kombinert med en mer moderne SoC, og du bør ha en strømmer her fra Google som holder seg rask lenger. Først og fremst fungerer både Google Assistant (eller Gemini) veldig bra for stemmekommandoer, og den redesignede Home-appen gjør det faktisk ganske fint å styre nøkkelfunksjoner i smarthus via TV-en.

Totalt sett er det en rekke små finurligheter, som Google Photos bakgrunnsbilder, varsler og video fra en Google-dørklokke (eller andre tilknyttet Google Home) og dumme Gemini-genererte AI-bakgrunnsbilder (som suger).