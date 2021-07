Google vil nå la utviklere beholde en større andel av inntekten fra spillsalg på Stadia

Selv om det ennå er for tidlig å si om Stadia kan overleve som en tjeneste eller ikke, så er det ganske tydelig at Google halter etter. Men det kan jo endre seg, og ett stort steg i den riktige retningen er å gjøre plattformen mer interessant for utviklere.

Og det må man si Google gjør nå. Som TechRaptor avslører, så har Google nå endret deres strategi i forhold til den andelen av inntekten fra spillsalget som går til utvikleren. Opprinnelig var plattformen akkurat som PlayStation og Xbox, hvor oppdelingen er 70% til utvikleren og 30% til plattforminnehaveren.

Fra den 1. oktober 2021 og helt frem til den 31. desember 2023 halverer de den andelen de tar selv, og dermed beholder utvikleren 85% av inntekten fra spillsalget på Stadia. Dessuten vil Google nå dele 70% av overskuddet fra Stadia Pro-abonnenter med de utviklerne som har gratis spill ute via dette abonnementet.

Det blir ganske spennende å se om dette fører til at flere utviklere vil bringe deres spill til plattformen.