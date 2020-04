Google viser nye Stadia-spill på tirsdag

Google Stadia endte har ikke endret bransjen for alltid, som noen kanskje forutså før lanseringen i fjor, men det ser ut til at Google spiller på den lange bane, og ønsker tilsynelatende å la spillere over tid stifte bekjentskap med tjenesten.

Nå er de klare for å løfte sløret for noen nye spill, som tjenesten desperat har bruk for, så de sparker i gang en ny Connect-sending, som går av stabelen på tirsdag. Dette har de avslørt via Twitter:

"It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia."

Vi vet enda ikke hvilke spill som blir en del av presentasjonen, men vi kan godt regne med nytt fra blant annet Baldur's Gate III. Sendingen starter tirsdag klokken 18:00.