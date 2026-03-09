Googles administrerende direktør tilbys en lønnspakke på 692 millioner dollar

HQ

Den anerkjente Financial Times var først ute med å oppdage en halvkompleks, prestasjonsbasert lønnsavtale til Google-sjef Sundar Pichai.

Kort fortalt vil han i løpet av de neste tre årene, og basert på både Wing, en droneleveringssatsing fra Waymo, som normalt driver med selvkjørende biler og er en del av Googles morselskap, Alphabet, samt nye aksjeinsentiver og prestasjonsmål, potensielt tjene 692.000.000 dollar, eller mer enn 230.000.000 dollar i året, og være i stand til å kjøpe mer enn én ny Lamborghini Revuelto superbil om dagen, året rundt.

Selv om lønnen virker ekstrem uansett sammenligning, har han vært i stand til å få Google til å vokse syv ganger siden han tok over i 2015, og som storaksjonær hevder de fleste kilder at til tross for at han solgte aksjer for 650 millioner dollar i løpet av 2025, eier han fortsatt aksjer for rundt 500 millioner dollar.