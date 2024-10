Googles Halloween-spill lar deg bekjempe spøkelser som en søt katt

HQ

Nok en uke, nok et Google-spill for å få tiden til å gå. I forrige uke tok vi oss an halvmånen i en serie med stadig mer vanedannende roguelike-nivåer, og nå har et nytt spill kommet på Googles hjemmeside.

I Halloween 2024 spiller du som en søt, svart katt som har fått et flygende kosteskaft og evnen til å puste i verdensrommet. Oppe i atmosfæren er det mange spøkelser du må bekjempe for å klatre høyere, og det gjør du ved å tegne.

Tegn enkle former som linjer, V-former, lyn og virvler for å beseire fiendene dine, men i motsetning til halvmånespillet vi omtalte i forrige uke, bytter du strategi mot reaksjonstid her. Du må være rask med å tegne figurene dine, for bare det å ta et skjermbilde for dette spillet kostet meg de fleste av livene mine. Sjekk det ut her.

