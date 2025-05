Googles nye AI skaper imponerende videospillverdener ved hjelp av en enkel tekstlinje

HQ

Googles nye video-AI Veo 3 har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Ikke bare kan den lage nesten uhyggelig overbevisende klipp, den kan også matche dem med perfekt synkronisert lyd. Du kan se noen eksempler på hva den er i stand til her, og alle disse videoene er laget av AI og er helt falske.

Men ... Veo 3 er også i stand til andre ting, ser det ut til. En X-bruker ved navn fofrai har nå delt en video der vi får se videospillverdener som er skapt i henhold til to enkle grunnleggende instruksjoner, nemlig :

> et tredjepersons videospill i en åpen verden som går rundt

> et fps-videospill i/på en...

Dette burde skremme spillutviklere, for det betyr at det ikke skal så mye mer enn en enkel tekstlinje til for å skape et konsept som det ville tatt enormt mye tid, ressurser og et rimelig stort team å realisere.

At kunstig intelligens kommer til å bli mer og mer brukt i spillutvikling i fremtiden, må vi erkjenne som en realitet, men mange hevder at kunstig intelligens egentlig ikke oppfinner nye ting og byr på kreativitet, men heller bygger alt på det som allerede finnes. Vi kan bare spekulere i hvordan spillutviklingen vil se ut om ti år, og mye vil avhenge av hvordan verdens spillere forholder seg til AI-produkter kontra produkter som primært er skapt av mennesker.

Hvordan ser du på muligheten/risikoen for at kunstig intelligens skal skape underholdning i fremtiden?