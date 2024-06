Googles nye AI-søk gir noen morsomme resultater

HQ

Google har introdusert en ny måte å integrere AI i søkesystemet sitt på, slik at du får en AI-oversikt over det du søker etter i søkefeltet. I noen tilfeller kan det være en nyttig oppsummering av informasjonen du ber om, men vi har også sett mange uventede svar på internett.

Mange Twitter/X-innlegg har vært dedikert til AI-oversikten og resultatene den kan skape. En forteller oss at vi bør ha kakerlakker som bor inne i peniser, mens en annen foreslår at du bør drepe folk for å bli kvitt drapstankene dine.









Du kan kvitte deg med AI-oversikten hvis du ikke vil ha den typen informasjon slengt etter deg, ved å konfigurere noen av nettleserens standard søkealternativer, men hvis du er fornøyd med å få tilfeldige og vanvittige forslag slengt etter deg, trenger du ikke å pille på noe som helst.

