Googles nye Home-høyttaler kan komme ut snart

HQ

Android Police har lagt merke til at Best Buy Canada har listet opp en ny Google Home-høyttaler. Denne oppføringen viser bare de to fargene som vil være tilgjengelige i Canada: den dypgrå Hazel og den off-white Porcelain. I USA vil Google Home-høyttaleren også være tilgjengelig i den rolige grønne Jade og punchy rosa Berry. Den amerikanske prisen vil være $ 99,99.

Tidligere kunngjorde Google en lanseringsdato for Google Home-høyttaleren, og den var "våren 2026". Vi er nå på sommeren, så hva er saken?

Google Home Speaker er "konstruert for Gemini", så det kan være grunnen til at den ikke oppfylte den målrettede utgivelsesdatoen. Integreringen av Gemini i eksisterende og nye produkter har ikke vært problemfri, og det er mye press for at Google Home Speaker skal fungere problemfritt med en gang.

Google Home Speaker vil være det første Google smarthusproduktet som er opprettet rundt Gemini.