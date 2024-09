Goonies-skuespillerinnen benekter rapporten om at The Goonies 2 har fått grønt lys og skal filmes neste år

HQ

Tidligere denne uken gikk verden i opprør da det begynte å sirkulere en rapport som hevdet at The Goonies skulle få en oppfølger og at den skulle filmes allerede neste sommer. Det ble til og med hevdet at Steven Spielberg var tilknyttet som regissør, og at de fleste av de opprinnelige skuespillerne også ville gjenta rollene sine. Dette er tilsynelatende helt usant.

Skuespillerinnen Martha Plimpton, kjent for å spille Stef i originalfilmen, har gått ut på Instagram og sagt at ingen slik oppfølger har fått grønt lys, er under utvikling eller planlegger å filme neste sommer. Hun sier at ingen av disse opplysningene er ekte, og at The Goonies 2 ikke kommer til å bli noe av i nær fremtid.

sier Plimpton: "Folkens, det finnes ikke noe Goonies 2-manus, det er ingen "tilknyttet", Spielberg regisserer ikke, det er ikke ekte."

Dette stemmer også overens med kommentarer fra medstjernen Corey Feldman på X tidligere i uken, der han uttalte: "2'SDAY, IS #GOONIES2 REAL?! ALLE SPØR ... JEG KAN OFFISIELT SI 100% NEI! JEG HAR INGEN INFO OM AT EN OPPFØLGER ER I ARBEID".

Så det ser ut til at vi må vente lenger, kanskje for alltid, på at denne elskede filmen skal få en fortsettelse.