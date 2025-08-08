Goosebumps lagt ned etter to sesonger

HQ

Det er slutten på hjemsøkelsen. Etter to sesonger med overnaturlig skrekk setter Disney den siste spikeren i kisten for Goosebumps og legger ned serien - til tross for at seertallene faktisk var stigende. Det er virkelig synd, siden serien både klarte å hedre og utvide arven etter R.L. Stine, og leverte like deler mørke og (relativt) familievennlig moro. Noe alle vi som vokste opp med Are You Afraid of the Dark? nok kan kjenne oss igjen i.

I den første sesongen møtte vi en gruppe high school-elever som etterforsket et gammelt dødsfall, mens den andre sesongen fulgte tvillingene Devin og Cece da de tilbrakte sommeren i Gravesend sammen med faren sin - bare for å bli konfrontert med en mystisk trussel. Disney har ikke kommentert nøyaktig hvorfor Goosebumps avsluttes, og som nevnt var tallene solide. Variety rapporterer for eksempel at sesong én ble streamet i 118 millioner timer på verdensbasis.

Når det er sagt, er det fortsatt en sjanse for at en tredje sesong kan skje. Serien ble produsert av Sony, som nå planlegger å prøve å selge den til et annet nettverk eller en strømmetjeneste. Så her er håp om at de lykkes - og i mellomtiden er de to første sesongene fortsatt tilgjengelige for alle som liker en dose lett skummel underholdning, drysset med 90-tallsnostalgi.

Har du sjekket ut Goosebumps, og husker du Are You Afraid of the Dark?